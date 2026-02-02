Warnstreiks brachten Bus und Bahn am Montag für 24 Stunden weitgehend zum Erliegen. Am Folgetag soll der Nahverkehr in Brandenburg wieder planmäßig laufen.

Noch stehen die Busse in Cottbus - ab Dienstag soll wieder alles planmäßig fahren.

Potsdam/Cottbus - Nach den Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr sollen Busse und Bahnen in Brandenburg am Dienstag wieder größtenteils regulär fahren. Man erwarte einen reibungsfreien Start, sagte Uwe Loeschmann, Geschäftsführer des Verkehrsbetriebs Potsdam. In Cottbus rechne man noch mit einzelnen Einschränkungen in den frühen Morgenstunden direkt nach dem Streik-Ende, sagte ein Sprecher des Verkehrsbetriebs Cottbusverkehr. Spätestens zum Berufsverkehr solle der Nahverkehr aber planmäßig laufen.

Zum Warnstreik am Montag hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Der Streik soll nach Verdi-Angaben in der Nacht zum Dienstag um 3.00 Uhr beendet sein.

Im Tarifstreit mit dem kommunalen Arbeitgeberverband Brandenburg fordert Verdi eine geringere Wochenarbeitszeit, kürzere Schichtzeiten und längere Ruhezeiten. Beschäftigte von 16 Brandenburger Verkehrsunternehmen legten ihre Arbeit am Montag für 24 Stunden nieder. Im weiten Teilen des Landes stand der Nahverkehr still. Hinzu kam ein Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zwischen 7.00 Uhr bis 9.30 Uhr. Laut EVG war für diesen Zeitraum der Regionalverkehr im Nordwesten dadurch teilweise eingeschränkt.