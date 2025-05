Frankfurt/Main - Bundestrainer Julian Nagelsmann wird den DFB-Kader für den angestrebten erstmaligen Gewinn der Nations League am 22. Mai und damit wenige Tage nach dem letzten Bundesliga-Spieltag nominieren.

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Die DFB-Auswahl trifft beim Final-Four-Turnier zunächst im Halbfinale am Mittwoch, 4. Juni (21. 00 Uhr), in München auf Portugal mit Starspieler Cristiano Ronaldo.

Das zweite Halbfinale bestreiten einen Tag später in Stuttgart Europameister Spanien und der WM-Zweite Frankreich. Das Endspiel findet am Sonntag, 8. Juni (21.00 Uhr), in München statt, das Spiel um Platz drei am selben Tag in Stuttgart.

Fragezeichen hinter Topspielern

In Nagelsmanns Aufgebot könnten zum Saisonabschluss nach langer Abwesenheit prominente Rückkehrer wie Torwart Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) oder auch Torjäger Niclas Füllkrug (West Ham United) auftauchen. Beide Akteure sind nach langwierigen Verletzungen wieder fit und auch zurück im Spielbetrieb. Ihre letzten Länderspiele bestritten Stammkeeper ter Stegen und Angreifer Füllkrug jeweils im vergangenen September.

Es gibt aber auch große Fragezeichen um kurzfristig oder schon länger verletzte Topspieler wie die Offensiv-Asse Jamal Musiala (Bayern München) und Kai Havertz (FC Arsenal) sowie Antonio Rüdiger (Real Madrid). Der 32 Jahre alte Abwehrchef wurde gerade erst am linken Knie operiert. Ganz sicher fehlen wird der langfristig am Knie verletzte Dortmunder Nico Schlotterbeck.

„Ein Titel würde uns guttun“

Nagelsmann wird die Nationalspieler am 30. Mai einmal mehr im Home Ground von Adidas in Herzogenaurach versammeln. Dort wohnte und trainierte der DFB-Tross auch während der letztjährigen Heim-EM.

Der Bundestrainer geht die Nations-League-Endrunde mit großem Ehrgeiz an, gerade auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko. „Es geht um das Selbstverständnis: Ein Titel würde uns guttun. Wir freuen uns auf das Turnier im eigenen Land“, hatte der Bundestrainer nach dem Viertelfinalerfolg gegen Italien im März gesagt.