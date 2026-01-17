Hansa Rostock setzt den Positivtrend zum Rückrunden-Auftakt fort und ist mitten im Drittliga-Aufstiegskampf. Doch das 2:1 gegen Erzgebirge Aue ist glücklich. Matchwinner ist der begehrteste Rostocker.

Rostock - Ryan Naderi hat den FC Hansa Rostock zum Rückrunden-Auftakt der 3. Fußball-Liga vor einem Dämpfer im Aufstiegskampf bewahrt. Der von mehreren Clubs umworbene Stürmer erzielte beim 2:1 (1:1) gegen Erzgebirge Aue in der vierten Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer. Durch den Erfolg kletterten die Mecklenburger vorerst auf den dritten Tabellenplatz. Nach dem elften Spiel ohne Niederlage mischt die Mannschaft von Trainer Daniel Brinkmann weiter im Aufstiegskampf mit. Die Sorgen der Auer um den Klassenverbleib werden hingegen immer größer.

Vor 26.343 Zuschauern brachte Jonas Dirkner (44.) die Rostocker mit der ersten Chance in Führung. In der vierten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit kamen die Gäste dank Marcel Bär zum verdienten Ausgleich.

Besonderer Treffer für Bär

Für Bär war der Treffer etwas Besonderes: Er hatte sich im März des vergangenen Jahres im Spiel in Rostock einen Achillessehnenriss zugezogen. Das Tor war nun sein erstes seit seinem Comeback im November.

Für die Auer war in Rostock mehr drin. Der FC Hansa tat sich gegen die kompakte Defensive der Gäste schwer. Selten kamen die Rostocker in aussichtsreiche Schusspositionen. Die Auer erspielten sich hingegen einige Chancen.

In der zweiten Halbzeit hatte sie die beste Gelegenheit, um in Führung zu gehen: Doch Hansa-Keeper Benjamin Uphoff rettete mit einer starken Parade nach dem Schuss von Mika Clausen (60.).