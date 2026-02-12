Im Januar erblickt ein kleiner Sumatra-Tiger im Berliner Tierpark das Licht der Welt. Nun sind die Besucher gefragt: Wie soll die kleine Tigerkatze heißen?

Berlin - Der Tierpark Berlin sucht für sein neugeborenes Tiger-Jungtier einen Namen. Inzwischen konnten Tierpfleger auch das Geschlecht der kleinen Tigerkatze feststellen: Es ist ein Weibchen, wie es in einer Mitteilung hieß. Bei der Namenssuche seien nun die Tierpark-Gäste gefragt. Bis Ende Februar können diese ihre Vorschläge in eine Ideenbox am Innengehege im Regenwaldhaus einwerfen.

Besonders kurze, prägnante Namen mit Bezug zu Berlin seien willkommen. Tierpark-Direktor Andreas Knieriem würde sich über einen typischen Berliner Namen freuen – damit das Tiger-Mädchen die Verbindung zu ihrem Geburtsort behalte, sollte sie eines Tages den Zoo verlassen. Eine Jury entscheide über den schönsten Namen, hieß es weiter. Zugleich sucht der Tierpark einen Paten für das Jungtier. Interessierte können sich per E-Mail melden.

Bereits über 150 Sumatra-Tiger in Berlin geboren

Nach Angaben des Tierparks wurde das Tiger-Mädchen in der Nacht zum 2. Januar geboren. Besucher könnten das Streifenbündel mit etwas Glück ab sofort im Innengehege bestaunen. Die kleine Tigerkatze ist nicht der erste Nachwuchs von Tiger-Weibchen Mayang und Männchen Jae Jae. Im Jahr 2022 kamen Luise und Lotte zur Welt, im Februar 2024 die Zwillinge Ede und Kuno.

Der Sumatra-Tiger gilt als eine vom Aussterben bedrohte Tierart und ist ausschließlich auf der indonesischen Insel Sumatra beheimatet. In Berlin kamen seit 1955 bereits mehr als 150 Sumatra-Tiger-Jungtiere zur Welt, hieß es in der Mitteilung.