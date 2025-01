In den nächsten Tagen ist kein Regen in Aussicht. Stattdessen lockert es tagsüber hier und dort etwas auf und der klare Himmel kommt zum Vorschein. Doch die Nächte bleiben weiterhin frostig und trüb.

Frost begleitet die Menschen in Sachsen-Anhalt in den kommenden Nächten weiterhin. (Symbolbild)

Magdeburg - Frost und dichter Nebel dominieren in Sachsen-Anhalt die kommenden Nächte. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kann es dabei örtlich durch die niedrigen Temperaturen zu Glätte durch überfrierende Feuchtigkeit kommen. Die Tage hingegen werden freundlich bis heiter.

Heute ist es zum Teil neblig-trüb. Im Bergland kann es bis zum Vormittag frostig und glatt bleiben. Im Tagesverlauf lockert es bei zwei bis fünf Grad gebietsweise auf, vor allem im Harz. In der Nacht zu Freitag ist es örtlich klar, sonst bildet sich zunehmend Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern. Die Werte sinken bis auf minus vier Grad ab.

Frost und Nebel mit einzelnen Auflockerungen

Zum Wochenende wechselt das Wetter weiterhin zwischen morgendlichem Nebel, Auflockerungen am Tag sowie nächtlichem Frost. Der Freitag startet regional neblig-trüb oder stark bewölkt. Später lockert es wieder etwas auf und es bleibt trocken. Die Werte liegen zwischen zwei und sechs Grad, im Dauernebel nur um den Gefrierpunkt. In der Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen auf minus zwei bis minus sechs Grad ab. Am Samstag selbst ändert sich bei zwei bis fünf Grad wenig an den Aussichten der vorigen Tage.