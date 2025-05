Magdeburg/Halle (Saale). - Jedes Jahr gibt es spannende Himmelsereignisse im Nachthimmel zu entdecken. So auch 2025. Wann sich ein Blick besonders lohnt.

Wann es einen Blutmond, Supermond oder eine totale Mondfinsternis 2025 gibt

Am frühen Morgen des 14. März konnten Sternenbegeisterte mit etwas Glück ein Naturschauspiel am Himmel sehen. Die erste Mondfinsternis seit November 2022 konnte beobachtet werden.

Am besten war die Mondfinsternis jedoch in Nord- und Südamerika zu begutachten. In Chile konnten die Einwohner den Blutmond ganze sechs Stunden beobachten. Die Chancen in Deutschland standen dafür nicht ganz so gut, denn hier konnte nur die partielle Phase der Mondfinsternis gesehen werden.

Bei einer Mondfinsternis befinden sich Sonne, Mond und Erde genau auf einer Linie und der Mond tritt in den Schatten der Erde. In Deutschland passiert das ungefähr zweimal im Jahr.

Blutmond wird im September 2025 am Nachthimmel zu sehen sein

Das nächste Spektakel am Himmel wird es in diesem Jahr am 7. September zu sehen geben. Mit etwas Glück ist dann ein Blutmond zu sehen. Dieser entsteht, wenn das Sonnenlicht durch die Erdatmosphäre gebrochen wird und überwiegend rotes Licht den Mond erreicht.

Wann die nächste Mondfinsternis in Deutschland zu sehen ist

7. September 2025 - totale Mondfinsternis

- totale Mondfinsternis 28. August 2026 - partielle Mondfinsternis

- partielle Mondfinsternis 20. Februar 2027 - Halbschatten-Mondfinsternis

- Halbschatten-Mondfinsternis 12. Januar 2028 - partielle Mondfinsternis

- partielle Mondfinsternis 28. Juli 2028 - partielle Mondfinsternis

- partielle Mondfinsternis 31. Dezember 2028 - totale Mondfinsternis

Mini-Vollmond im April und Mai am Sternenhimmel zu sehen

Ein sogenannter Mini-Vollmond war bereits am 13. April zusehen und kann voraussichtlich am 12. Mai nochmals am Himmel entdeckt werden. Am 20. November können Sternengucker dann einen Mini-Neumond beobachten.

Kurze Zeit vorher, am 5. November, erscheint dann ein Supermond über Deutschland.

Auch im Oktober und Dezember wird es laut Experten jeweils einen Supermond geben, die genauen Daten sind jedoch nicht sicher.