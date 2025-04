Die besten Tennisspielerinnen der Welt wollen sich in Berlin auf den Rasenklassiker in Wimbledon vorbereiten. Nach der Weltranglistenersten sagt nun eine weitere Grand-Slam-Siegerin zu.

Berlin - Das Tennisturnier in Berlin ist auch in diesem Jahr wieder hochkarätig besetzt. Nach der belarussischen Weltranglistenersten Aryna Sabalenka hat auch Grand-Slam-Siegerin Coco Gauff aus den USA ihre Teilnahme an dem Rasenevent im Grunewald bestätigt. Gauff hatte 2023 die US Open gewonnen und steht auf Platz vier der Weltrangliste.

Das WTA-500-Turnier findet vom 14. bis 22. Juni statt und dient den Spielerinnen als Vorbereitung auf den Klassiker in Wimbledon. Auch die deutsche Tennis-Hoffnung Eva Lys ist mit dabei.