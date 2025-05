So wird das nichts mit dem Aufstieg in die 2. Liga. Energie Cottbus verliert gegen Mannheim. Vor dem Ostduell mit Hansa Rostock schwinden die Hoffnungen. Nur der Relegationsplatz ist noch drin.

Cottbus - Der FC Energie Cottbus verliert immer mehr an Boden im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga. Die Lausitzer verloren das Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten SV Waldhof Mannheim mit 2:4 (1:2) und sind zwei Spieltage vor Schluss auf Tabellenplatz vier abgerutscht. Mehr als Platz drei und die Relegationsspiele sind nun nicht mehr möglich.

Während Spitzenreiter Dynamo Dresden (67 Punkte) und Arminia Bielefeld (66) unmittelbar vor dem Aufstieg in die 2. Bundesliga stehen, verspricht der Kampf um den Relegationsrang viel Spannung an den letzten beiden Spieltagen. Cottbus (59) liegt hinter dem 1. FC Saarbrücken (beide 62) und spielt am Samstag im brisanten Ostduell bei Hansa Rostock (57).

Rostock mischt noch mit

Die Norddeutschen rechnen sich als Tabellenfünfter ebenfalls Aufstiegschancen aus und treten am Mittwoch noch zum Nachholspiel bei der schon abgestiegenen SpVgg Unterhaching an.

Das Cottbuser Führungstor durch Henry Rorig in der 7. Minute beantwortete Mannheim mit dem schnellen Ausgleich von Felix Lohkemper (8.). Durch den Treffer von Kennedy Okpala gingen die Gäste mit 2:1 in Führung. Erneut Okpala (52.) und Henning Matriciani (62.) erhöhte nach der Pause auf 4:1 für Mannheim, ehe Tolcay Cigerci mit dem 2:4 per Elfmeter in der 66. Minute für neue Hoffnung sorgte.

Energie Cottbus startete ohne Toptorjäger Timmy Thiele, der zunächst auf der Bank saß. Der Aufsteiger legte mit viel Schwung los und erspielte sich mehrere gute Chancen. Die Gastgeber boten Mannheim aber immer wieder Lücken für Konter. Energie-Torhüter Elias Bethke verhinderte in der ersten Halbzeit mit reaktionsschnellen Paraden mehrmals den dritten Waldhof-Treffer.

Wollitz setzt auf Risiko

Kurz nach der Pause ging Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz mit einem offensiven Dreifach-Wechsel volles Risiko. Kurz danach wurde Energie beim dritten Mannheimer Treffer aber erneut ausgekontert und geriet endgültig ins Hintertreffen. Für Cottbus ist es die vierte Niederlage aus den zurückliegenden sechs Spielen.