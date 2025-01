Vergangenes Wochenende kamen Zehntausende zum „Lichtermeer“ gegen rechts. Nächsten Sonntag will Campact möglichst wieder so viele Menschen auf die Straße bringen.

Nächste Großdemo für „Brandmauer“ in Berlin geplant

Am vergangenen Wochenende demonstrierten viele Menschen am Brandenburger Tor. Nun plant die Organisation Campact den nächsten Protest. (Archivbild)

Berlin - Nach dem „Lichtermeer“ gegen Rechtspopulismus vor einigen Tagen planen die Veranstalter für Sonntag die nächste Großdemonstration in Berlin. Der Protest richte sich an Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz, der „ein großes Loch in die Brandmauer gegenüber den Rechtsextremen“ schlagen wolle, erklärte die Kampagnenorganisation Campact.

Hinter der Demonstration will Campact Kirchen, Gewerkschaften, Sozial- und Menschenrechtsverbände, Klimabewegung sowie bekannte Personen des öffentlichen Lebens versammeln, wie es weiter hieß. Sie soll vom Reichstagsgebäude in Berlin-Mitte zur CDU-Bundesgeschäftsstelle führen. Das Motto ist „Aufstand der Anständigen: Wir sind die Brandmauer!“.

Beim „Lichtermeer“ hatten am Samstag mehrere Zehntausend Menschen am Brandenburger Tor gegen das Erstarken der AfD und anderer rechter Parteien in Europa demonstriert.