In den 1990er Jahren gab es einen Gründungsboom im Thüringer Handwerk. Nun wollen viele Betriebsinhaber in den Ruhestand gehen. Was wird aus ihren Betrieben?

Elxleben - Tausende Betriebsinhaber im thüringischen Handwerk suchen in den nächsten Jahren eine Nachfolge, damit ihre Firmen bestehen bleiben. Einem Teil von ihnen droht nach Prognosen des Thüringer Handwerkstags das Aus, weil niemand übernimmt. „Wir sind gerade an einem Kipppunkt“, sagte der Geschäftsführer des Thüringer Handwerkstags, Thomas Malcherek, beim Besuch eines Betriebes für Heizungs- und Klimatechnik in Elxleben, bei dem zwei Mitarbeiter den Schritt an die Spitze wagten. Nur noch selten würden die Kinder der Betriebsinhaber übernehmen.

In Thüringen gibt es nach Angaben von Malcherek etwa 28.000 Handwerksbetriebe. „Nach unseren Schätzungen sind bei 11.000 bis 12.000 die Betriebsinhaber 55 Jahre alt und älter.“ Er sehe die Gefahr, dass bei 25 bis 50 Prozent der Betriebe kein Nachfolger gefunden werden könne, so der Geschäftsführer des Handwerkstags. „Wir werden auf jeden Fall in den kommenden Jahren weniger Betreibe haben, mit gravierenden Folgen.“

Wirtschaftliche Chancen für Nachfolger

Vor allem in ländlichen Regionen drohten Versorgungslücken, längere Wartezeiten auf Handwerker, weniger Wirtschaftskraft und Arbeitsplatzverluste. Auch der soziale Zusammenhalt könne leiden.

Die Handwerkskammern versuchten unter anderem mit Beratungsangeboten oder Betriebsbörsen gegenzusteuern, wo Handwerker ihre Firmen anbieten könnten, so Malcherek. Er hoffe auf junge Leute, denen sich mit Betriebsübernahmen oft große wirtschaftliche Chancen böten.

Die beiden Inhaber der Heizungsfirma Braun & Höfler GmbH in Elxleben, darunter der 37-jährige Stephan Wreden, berichteten von einer guten Auftragslage mit Wartelisten bis ins kommende Jahr. Die Firma, die sie als ehemalige Mitarbeiter von den früheren Inhabern gekauft haben und seit 2024 führen, beschäftige 30 Arbeitnehmer.