Netzschkau - Eine 94-Jährige ist im Vogtlandkreis von zwei Nachbarn schwer verletzt aus ihrer brennenden Wohnung gerettet worden. „Ohne deren mutiges Einschreiten wäre für die Frau vermutlich jede Hilfe zu spät gekommen“, berichtete die Polizei in Zwickau am Sonntag von dem Feuer, das am frühen Vorabend in der Doppelhaushälfte in Netzschkau ausgebrochen war. Die betagte Mieterin kam in ein Krankenhaus. Auch die 29-Jährige, die sie zusammen mit einem 37-Jährigen vor den Flammen in Sicherheit gebracht hat, wurde leicht verletzt. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar, der entstandene Sachschaden wurde mit rund 50.000 Euro beziffert. Zur Ursache des Brandes wird ermittelt.