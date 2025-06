Jan-Lennard Struff steckt in einer schwierigen Phase seiner Tennis-Karriere. In Stuttgart kann der Sauerländer zum Auftakt überzeugen. Der Topstar des Turniers startet später in die Woche.

Stuttgart - Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff ist in seinem bisher komplizierten Tennis-Jahr erfolgreich in die Rasensaison gestartet. Zum Turnierauftakt in Stuttgart bezwang der Warsteiner den Italiener Matteo Arnaldi 6:4, 6:4 und zog damit ins Achtelfinale ein.

Nach etlichen frühen Niederlagen in dieser Saison und einem Erstrunden-Aus bei den French Open in Paris konnte Struff damit ein wenig Selbstvertrauen sammeln. Gegen den Weltranglisten-41. Arnaldi gab sich der 35-Jährige bei eigenem Aufschlag keine Blöße und schaffte in beiden Sätzen jeweils ein entscheidendes Break.

Nächster Gegner ist der an Position acht gesetzte Tscheche Jiri Lehecka. Struff, der in der Weltrangliste aus den Top 100 gerutscht ist, benötigte eine Wildcard für die Teilnahme. 2023 hatte er das Endspiel auf dem Weissenhof erreicht.

In Stuttgart startet auch Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev nach seiner Paris-Enttäuschung in die Vorbereitung auf Wimbledon. Der Hamburger, bei den French Open im Viertelfinale ausgeschieden, kam am Montagnachmittag in Stuttgart an. Seine erste Begegnung soll nach einem Freilos zum Auftakt voraussichtlich am Donnerstag steigen.