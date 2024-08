Unwetter brachten in der Hauptstadtregion am Mittwochabend Abkühlung. Auch die nächsten Tage sind eher mäßig warm. Die Sonne lässt sich kaum blicken.

Berlin/Potsdam - Nach den Unwettern am vergangenen Abend ist es in Berlin und Brandenburg nur noch mäßig warm. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Höchstwerten zwischen 23 und 25 Grad. Den Tag über wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab. Es bleibt überwiegend trocken. Ab der zweiten Nachthälfte zieht der Himmel von West nach Ost allmählich zu. Es kühlt auf 15 bis 11 Grad ab.

Am Freitag zieht Regen durch die Region, der vor allem im Norden teils kräftiger ausfällt. Der Himmel ist zunehmend stark bewölkt. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 Grad an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern und 27 Grad in der Niederlausitz. Der Wind bläst mäßig, teils mit starken Böen. In der Nacht zum Samstag gibt es noch einige Schauer. Es kühlt auf 17 bis 14 Grad ab.

Das Wochenende beginnt mit wechselnder Bewölkung. Am Sonnabend sind Schauer möglich. Es erwärmt sich auf 24 Grad in der Prignitz und 27 Grad im Süden Brandenburgs. Der Wind weht schwach bis mäßig, zeitweise mit starken Böen.