Ein Lkw blockiert die A17 bei Dresden, Diesel ist ausgelaufen – nun ist die Fahrbahn wieder frei.

Dresden - Nach einem Lkw-Unfall vor dem Tunnel Coschütz bei Dresden ist die A17 wieder freigegeben. Die Feuerwehr musste sich laut eigenen Angaben neben der Bergung des Fahrzeugs auch um insgesamt rund 300 Liter ausgelaufenen Diesel kümmern.

Vermutlich hatte die glatte Fahrbahn zum Unfall geführt, so die Polizei. Der Lkw hatte sich den Angaben zufolge gedreht und war im Tunnel Coschütz quer zur Fahrtrichtung zum Stehen gekommen, während sich der Sattelauflieger in 30 Meter Entfernung davor befand, teilte die Feuerwehr mit. Dabei sei Diesel aus dem Tank ausgelaufen. Verletzt wurde demnach niemand. Die A17 musste am Samstagmorgen für die Bergungsarbeiten in Richtung Dresden voll gesperrt werden.

In Richtung Prag ist die A17 noch immer voll gesperrt. Im Bereich des Autobahntunnels Altfranken bei Dresden hatte es laut Feuerwehr am Samstagmorgen einen Unfall mit insgesamt drei Lkw und zwei Pkw gegeben. Dabei seien drei Personen leicht verletzt worden. Details zum Unfallhergang sind derzeit noch unklar.