Weißenfels - Zwei 84 und 82 Jahre alte Menschen sind in Weißenfels (Burgenlandkreis) von einem Auto erfasst worden, als sie nach einem Unfall aus ihrem Wagen ausgestiegen waren. Die beiden hatten nach dem Zusammenstoß die Situation mit dem anderen beteiligten Fahrer klären wollen, wie ein Polizeisprecher in Halle mitteilte. Ein herannahender 19-jähriger Autofahrer erfasste die beiden auf der Straße. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Der 84-Jährige schwebt in Lebensgefahr, seine 82 Jahre alte Beifahrerin ist schwer verletzt.