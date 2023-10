Berlin - Der Tunnel Flughafen Tegel auf der A111 in Berlin-Reinickendorf ist nach einem Unfall stadteinwärts gesperrt. Ein 57-jähriger Mann war mit seinem Auto gegen die Tunnelwand geprallt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei wurde der Mann den Angaben zufolge leicht verletzt. Er habe aus noch ungeklärter Ursache am Dienstagmorgen die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Mann klagte demnach über Rückenschmerzen. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) muss nun die Fahrbahn gereinigt werden. Wann der Tunnel stadteinwärts wieder freigegeben werden kann, ist demnach noch unklar.