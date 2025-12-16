Mit gerade mal elf Jahren hatte Lina Heider im Sommer ihr Abi-Zeugnis in der Tasche. Nun hat für sie der nächste Abschnitt begonnen – an der Uni.

Mit gerade mal elf Jahren hatte Lina Heider im Sommer ihr Abi-Zeugnis in der Tasche.

Bonn - Lina Heider ist zwölf Jahre alt – und studiert jetzt VWL an der Uni Bonn. Im Sommer hatte sie als Elfjährige und damit wohl jüngste Abiturientin Deutschlands ihr Abschlusszeugnis erhalten – nach nur sechs Jahren Schulzeit.

Das Studium gefalle ihr sehr gut, sagt Lina: „Es macht Spaß und ist besser als in der Schule.“ Denn dort habe sie sich zuletzt „durchgehend gelangweilt“. An der Uni dagegen könne sie viel mehr selbst organisieren und der Inhalt sei komplexer. Schon als Schülerin hatte sie im Rahmen eines Begabten-Sonderprogramms Uni-Kurse belegt.

Von der ersten in die fünfte Klasse

Die Zwölfjährige gilt als höchstbegabt – sie hat also einen sehr hohen IQ. Ihre Schulzeit dauerte nur sechs Jahre. Zunächst sprang sie von der ersten in die fünfte Klasse, von dort in die achte, zehnte, elfte und schließlich zwölfte. Mehrere Medien berichteten darüber.

Der Wissensdurst der jungen Studentin gilt als äußerst ausgeprägt. Nach Angaben der Familie wollte sie schon im Alter von einem Jahr gern Bücher mit viel Text vorgelesen bekommen. Mit zwei Jahren habe sie schon bis zehn rechnen können. Mit elf Jahren hat sie den Angaben zufolge unter anderem schon „Faust I“ und „Faust II“ gelesen.

Nächstes Ziel ist der Bachelor

Der große Altersunterschied zu den anderen Studentinnen und Studenten an der Uni sei für sie kein Problem, meint Lina. Sie sei daran gewöhnt, viel mit Älteren zusammen zu sein.

Zwei Schulfreundinnen, mit denen sie Abi gemacht hat, seien ebenfalls an ihrer Uni, und sie habe auch schon neue Leute kennengelernt. „Ich hatte noch nicht das Gefühl, ausgeschlossen zu werden.“

Zunächst möchte Lina den Bachelor machen und danach eventuell eine Weile ins Ausland gehen. Außerdem interessiere sie sich auch noch für eine Reihe andere Studienfächer – etwa Bio, Germanistik sowie Politik und Gesellschaft. Vielleicht werde sie sich sogar jetzt schon mal ein oder zwei Kurse davon nebenbei anschauen.