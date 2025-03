Bei einem Amateur-Fußballspiel in Berlin kochen die Emotionen hoch. Es kommt zu Übergriffen. Mehrere Spieler werden verletzt. Die Polizei rückt aus.

Berlin - Bei einem Fußballspiel in Berlin-Gesundbrunnen sind mehrere Spieler bei einer Schlägerei verletzt worden. Das Spiel von zwei Amateurmannschaften in der Koloniestraße musste am Sonntagnachmittag abgebrochen werden, wie die Polizei mitteilte.

Zunächst soll laut Zeugenaussagen ein 25-jähriger Torschütze der Gastmannschaft bei seinem Jubel von einem gegnerischen 26-jährigen Spieler mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein. Zwei weitere Spieler der Gastmannschaft wollten demnach schlichten, wurden aber ebenfalls angegriffen. Der 26-jährige Heimspieler erklärte laut Polizei hingegen, er habe sich nur wehren wollen, nachdem er vom Torschützen angegriffen worden sei.

Als das Spiel abgebrochen wurde, soll es zu weiteren Auseinandersetzungen gekommen sein. Ein 37-jähriger Mann aus dem Umfeld der Gastmannschaft soll einem Spieler des Heimvereins mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Gäste-Trainer soll einen Spieler beleidigt haben, der wiederum habe dem Trainer ins Gesicht gespuckt und ihn bedroht. Mehrere Spieler erlitten Blutergüsse im Gesicht, einer hatte Kieferschmerzen und eine blutende Lippe. Die Polizei stellte die Personalien fest und ermittelt.

Um welche Vereine es sich handelte, wollte die Polizei nicht verraten. Von einer Vorgeschichte sei nichts bekannt. Der Konflikt soll sich während des Spiels zugespitzt haben.