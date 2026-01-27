Nach dem plötzlichen Tod von Rüdiger Erben übernimmt Falko Grube eine zentrale Rolle in der SPD-Landtagsfraktion. Auch ein neuer Fraktionsvize wurde gewählt.

Nach Tod von Erben: SPD setzt auf Grube für Schlüsselposten

Magdeburg - Der SPD-Abgeordnete Falko Grube ist neuer parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion der Sozialdemokraten in Sachsen-Anhalt. Das bestätigte ein Sprecher der Fraktion auf Nachfrage. Parlamentarische Geschäftsführer arbeiten eng mit dem Fraktionsvorsitzenden zusammen und bereiten etwa die Plenarsitzungen vor. Grubes Vorgänger Rüdiger Erben war vergangene Woche im Alter von 58 Jahren überraschend verstorben.

Grube ist seit 2016 Landtagsabgeordneter und war zuletzt stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Dieses Amt übernimmt ab sofort der Co-Landeschef der Sozialdemokraten, Andreas Schmidt.

Inhaltlich kümmert sich Grube im Landtag von Sachsen-Anhalt vor allem um die Themen Infrastruktur und Digitales. Der 48-Jährige gehört zudem dem Stadtrat in Magdeburg an.

Für den verstorbenen Rüdiger Erben rückte Oliver Stegert ins Parlament nach. Er ist Schornsteinfeger und hatte bei der Landtagswahl 2021 in der Altmark kandidiert.