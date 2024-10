Büsum - Nach dem Stromausfall auf der Fähre MS „Funny Girl“ wird das Fahrgastschiff ab Mittwoch wieder die Verbindung zwischen Helgoland und Büsum abdecken. Bis dahin übernimmt die MS „Nordlicht“ als Ersatzschiff die Verbindung des Schiffes, das wegen eines technischen Defektes manövrierunfähig auf der Nordsee trieb, sagte eine Sprecherin der Reederei Adler und Eils.

Die MS „Funny Girl“ trieb am Sonntagabend auf dem Rückweg von Helgoland nach Büsum mit knapp 250 Menschen an Bord antriebslos auf der Nordsee. Es habe einen Blackout, einen klassischen Stromausfall gegeben, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Elbe-Nordsee (WSA) der Deutschen Presse-Agentur. Das Schiff wurde schließlich von zwei Schleppern in den Hafen von Büsum gezogen.