Nach einem Notruf finden Einsatzkräfte einen schwer verletzten Mann in Isernhagen. Dem 28-Jährigen geht es inzwischen besser. Es gibt Hinweise auf mögliche Tatverdächtige.

Ein 28-Jähriger aus Bremen trägt in Isernhagen lebensgefährliche Stichverletzungen davon - die Polizei hat nun Hinweise auf zwei Tatverdächtige. (Symbolbild)

Isernhagen - Die Polizei hat nach den lebensgefährlichen Stichverletzungen eines 28-Jährigen in Isernhagen bei Hannover zwei Verdächtige ermittelt. Bei den Ermittlungen hätten sich konkrete Hinweise auf zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren aus Hannover ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft Hannover mit. Gegen diese richte sich der Tatverdacht. Der 28-Jährige aus Bremen sei inzwischen außer Lebensgefahr, sein Zustand sei stabil.

Eine Vernehmung des Opfers sei mittlerweile möglich gewesen, sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde. Die Staatsanwaltschaft bewerte den Sachverhalt wegen neuer Erkenntnisse nun rechtlich anders: Ermittelt werde nicht mehr wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts, sondern wegen des Verdachts schwerer räuberischer Erpressung. Angaben zu neuen Erkenntnissen, zu Hintergründen der Tat oder zum Motiv machte die Behörde nicht – aus „ermittlungstaktischen Gründen“.

Am 2. Januar hatte der 28-Jährige einen Notruf abgesetzt. Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes sowie ein Notarzt rückten zum Hufeisensee in Isernhagen aus, wo sie den Verletzten an einem Feldweg liegend antrafen. Der Mann wurde zunächst medizinisch versorgt und kam dann ins Krankenhaus.