Wegen der großflächigen Ölverschmutzung waren mehrere tausend Quadratmeter, sowohl an Land als auch im Hafenbecken, betroffen. (Archivbild)

Norden - Wegen einer großflächigen Ölverschmutzung ist es zu einem größeren Feuerwehreinsatz im Norddeicher Hafen gekommen. Betroffen waren am Sonntag mehrere tausend Quadratmeter, sowohl an Land als auch im Hafenbecken, wie die Feuerwehr in Norden (Landkreis Aurich) mitteilte. Es sei der wohl bisher größte Ölschaden im Norddeicher Hafen gewesen. Ursache sei ein durch Starkregen übergelaufener Ölabscheider auf einem Werftgelände im Osthafen gewesen.

Nach einem anhaltenden Regenschauer entdeckte der Hafenmeister des Betreibers NPorts im Osthafen einen Ölfilm auf der Wasseroberfläche. Aus dem Abscheider war Ölwassergemisch und Ölschlamm ausgetreten. Die Schadstoffe hatten sich auf dem Firmengelände sowie den Straßen verteilt. Über die Kanalisation fand das Gemisch den Weg in das Hafenbecken. Mit Ölsperren wurde der Ölfilm zusammengezogen.

Der Vorfall hatte auch Auswirkungen auf den Schiffsverkehr. Zwar konnten einige Schnellfähren noch auslaufen, jedoch am Abend nicht an ihre Liegeplätze zurückkehren. Dies galt auch für eine Autofähre sowie einige Offshore-Schiffe, die den Hafen bereits am Morgen verlassen hatten. Inzwischen konnten die Ölsperren aus dem Wasser geholt werden. Eine Ölsperre bleibt noch bis Dienstag im Wasser, wie es weiter hieß. Die Reinigung des eingesetzten Materials werde die Feuerwehr noch die nächsten Tage beschäftigen.