Polizisten stoppen an einem Berliner S-Bahnhof einen Mann - und stoßen auf hochexplosiven Sprengstoff. Dem Verdächtigen gelingt die Flucht. Nun gibt es einen neuen Polizeieinsatz.

Nach Sprengstoff-Fund in Berlin Beweissuche an Bahngleisen

Die Kontrolle war am Berliner S-Bahnhof Neukölln. (Archivfoto)

Berlin - Nach dem Sprengstoff-Fund in Berlin untersucht die Polizei Bahngleise im Bereich Neukölln. Es gehe darum, mögliche Beweise zu sichern, sagte eine Polizeisprecherin. Weitere Angaben machte sie nicht.

Aufgrund des Polizeieinsatzes ist der Zugverkehr der Linien 41, 42 45, 26 und 47 zwischen Treptower Park, Baumschulenweg und Hermannstraße unterbrochen, teilte die Verkehrsinformationszentrale auf der Onlineplattform X mit.

Die Polizei fahndet weiter nach dem Mann, der den hochexplosiven Sprengstoff in einem Beutel transportierte. Bundespolizisten hatten den gesuchten Mann, der zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß ist und einen Kinnbart trägt, am Mittwochnachmittag an dem S-Bahnhof kontrollieren wollen. Dieser riss sich jedoch los und ließ die Tasche mit dem Sprengstoff zurück.