Nach SEK-Einsatz in Leuna: Mann muss in Fachklinik

Leuna - Nach dem SEK-Einsatz in Leuna (Saalekreis) ist ein 39 Jahre alter Mann in einer Fachklinik untergebracht worden. Das teilte eine Polizeisprecherin mit. Anwohner hatten am Mittwoch laute Knallgeräusche aus seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus bemerkt und die Beamten alarmiert.

Bei der Durchsuchung seien jedoch keine Schusswaffen oder pyrotechnischen Gegenstände gefunden worden, hieß es. Es sei weiterhin unklar, was die Geräusche verursacht haben könnte.

SEK-Kommando betritt Wohnung

Der 39-Jährige soll zuvor eine Sachbeschädigung an einem Wohnhaus verübt und sich dann in seine Wohnung zurückgezogen haben. Nach gescheiterten Verhandlungen betrat ein Spezialeinsatzkommando die Wohnung und traf den Mann unverletzt an. Weitere Menschen hätten sich dort nicht befunden.

Das Mehrfamilienhaus wurde vorsorglich evakuiert und die Umgebung weiträumig abgesperrt. Notfallseelsorger betreuten die Anwohner, die nach dem Einsatz in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.