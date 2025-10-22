Berlin - Alba Berlin muss sich nach einem neuen Spielmacher umschauen. Nach nur sechs Spielen hat Boogie Ellis den Verein verlassen und sich dem aufstrebenden Club Dubai Basketball angeschlossen, wie Alba mitteilte. Der Transfer stand schon seit einigen Tagen im Raum. Ellis hat Berlin bereits verlassen und sich in Lyon seinem neuen Team angeschlossen, das in der Euroleague an den Start geht.

„Boogie hat ein sehr lukratives Angebot aus Dubai erhalten und deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er dieses Angebot annehmen möchte. Das ist eine schwierige Situation für uns, da wir gerade dabei sind, uns als Team zu finden und zu entwickeln. Dafür brauchen wir Spieler, die sich mit ihrem ganzen Engagement bei uns einbringen, weshalb wir dem Wechselwunsch letztlich zugestimmt haben“, sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda. „Wir sind nun auf der Suche nach einem Guard-Ersatz, der neben Scorer-Eigenschaften auch die Qualität hat, seine Mitspieler stärker einzubeziehen.“

Zu Hilfe kommt den Berlinern eine Ablösesumme, deren Höhe nicht genannt wurde. Ellis, der im Sommer aus den USA nach Berlin gewechselt war, hatte in drei Spielen in der Bundesliga im Schnitt 13,3 Punkte erzielt. In der Champions League hatte der 24-Jährige in zwei Spielen insgesamt 44 Zähler gesammelt.