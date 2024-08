Auf einem Rockfestival fängt am Wochenende ein Riesenrad Feuer. Insgesamt werden 16 Menschen verletzt. Einige werden noch immer im Krankenhaus behandelt.

Großpösna - Nach dem Riesenradbrand beim Highfield-Festival am Störmthaler See nahe Leipzig sind noch immer einige Verletzte im Krankenhaus. Vier Menschen mit Brandverletzungen werden nach wie vor im Klinikum St. Georg in Leipzig behandelt, wie eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte. Über den genauen Gesundheitszustand, das Alter und Geschlecht machte sie keine Angaben.

Am späten Samstagabend hatte zunächst eine der 24 Gondeln des Riesenrads Feuer gefangen, bevor die Flammen auf eine weitere Gondel übergriffen. Insgesamt 65 Menschen wurden anschließend ärztlich versorgt. Rettungskräfte brachten den Angaben zufolge 16 Menschen in Krankenhäuser.

Unterdessen laufen die Ermittlungen zur Unglücksursache weiter. Nach derzeitigem Stand werden eine vorsätzliche Brandstiftung und auch ein technischer Defekt an dem Riesenrad ausgeschlossen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Feuer durch ein Versehen verursacht wurde. Demnach war auf noch nicht bekannte Art und Weise Material unterhalb des Fahrgeschäfts in Brand geraten. Um welches Material es sich handelte, wollte eine Polizeisprecherin mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht mitteilen.