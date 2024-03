Für Österreich trifft Christoph Baumgartner bereits nach rund sieben Sekunden, so schnell wie niemand vor ihm. Am Samstag steht er gegen Mainz in der Startelf.

Leipzig - Sein Rekord-Tor in der Nationalmannschaft hat Christoph Baumgartner einen Startelf-Einsatz bei RB Leipzig beschert. Der Österreicher beginnt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga-Begegnung gegen den FSV Mainz 05 im Angriff neben Lois Openda. Im Abwehrzentrum spielt Willi Orban von Beginn an. Der Kapitän hatte in der Länderspielpause beide Spiele Ungarns wegen Adduktorenproblemen verpasst.

Baumgartner spielte dagegen für Österreich groß auf. Im Testspiel in der Slowakei traf der 24-Jährige nach rund sieben Sekunden, so schnell wie noch niemand vor ihm für die Austria-Auswahl.

Laut ORF-Archiv war der Treffer des Leipziger Profis sogar das schnellste Tor aller bislang weltweit absolvierten Länderspiele. Bisher war laut ORF-Angaben der Belgier Christian Benteke schnellster Torschütze, er traf am 11. Oktober 2016 in der WM-Qualifikation in Faro gegen Gibraltar nach 8,1 Sekunden. Zwischen Baumgartner und Benteke drängelte sich dann noch Florian Wirtz, dessen Führung für Deutschland gegen Frankreich knapp unter acht Sekunden handgestoppt wurde.