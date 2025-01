Nach dem Fund von Drogen und Laboren vor rund zehn Tagen in Brandenburg rücken erneut Fahnder aus. Auch das SEK ist im Einsatz. Gibt es weitere Drogenverstecke?

Drogenfunde bei einem Einsatz in der vergangenen Woche gegen eine kriminelle Bande - es kam nach Hinweisen nun zu einer weiteren Polizeiaktion. (Archivbild)

Betzsee/Brielow - Nach einer Razzia gegen eine kriminelle Bande in Berlin und Brandenburg ist ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei bei der Suche nach möglichen weiteren Drogenverstecken ausgerückt. Die Ermittler hatten Hinweise erhalten, dass auf zwei Grundstücken im brandenburgischen Ort Brielow noch Rauschgift versteckt sein soll, wie ein Sprecher des Zollfahndungsamts Berlin-Brandenburg am Nachmittag sagte. Zuvor berichtete die Berliner B.Z.“.

In der vergangenen Woche hatten die Fahnder in Brielow nahe Brandenburg an der Havel ein Drogenlabor gefunden und eine weitere Anlage, die noch verpackt war. Da bei der Durchsuchungsaktion auf einem Anwesen auch Munition gefunden wurde, die keiner Waffe zuzuordnen war, rückte zur Eigensicherung der Einsatzkräfte das SEK Brandenburg mit aus, wie der Sprecher sagte.

Drogen fanden die Ermittler bei ihrem erneuten Einsatz bislang nicht. Die Suche dauerte am Nachmittag aber noch an.

Nach der Razzia vor rund zehn Tagen war Haftbefehl gegen einen 37-Jährigen ergangen, der in Untersuchungshaft kam. In einer Garage in Brielow fanden die Einsatzkräfte neben Drogenlaboren auch mehr als 21 Kilogramm mutmaßliches Amphetamin und weitere Substanzen.