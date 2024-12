Nach dem enttäuschenden Pokalspiel in Köln hat Hertha keine Zeit für Trübsal. In Fürth wollen sich die Berliner in der Tabelle weiter oben festbeißen.

Nach Pokal-Aus: Hertha will in Fürth liefern

Berlin - Nur drei Tage nach dem bitteren und kräftezehrenden Pokal-Aus geht es für Hertha BSC in der 2. Liga um den Anschluss an die Aufstiegsplätze. Die Berliner treten am Samstag (13.00 Uhr/Sky) am 15. Spieltag bei der SpVgg Greuther Fürth an.

Das in der Verlängerung mit 1:2 verlorene Achtelfinale in Köln brachte Trainer Cristian Fiél neue Personalsorgen: Mittelfeldspieler Kevin Sessa fehlt in Franken wegen einer leichten Muskelverletzung. Dazu mussten die gerade erst genesenen Diego Demme und Fabian Reese im Pokal notgedrungen wesentlich länger spielen als geplant.

In der Tabelle steht Hertha vor dem Spieltag auf Rang neun, hat allerdings nur zwei Zähler Rückstand auf einen Aufstiegsplatz. Die Fürther sind 13. und haben in den vergangenen vier Ligaspielen keinen Sieg geholt. Unter dem neuen Trainer Jan Siewert gelang am vergangenen Wochenende ein 1:1 bei Ulm.