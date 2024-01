Hannover - Die tödlichen Verletzungen einer 68-Jährigen in Hannover sind nach dem Obduktionsergebnis auf einen Verkehrsunfall in einem Parkhaus zurückzuführen. Die Frau war von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Gegen den 84 Jahre alten Fahrer des Autos wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Die 68-Jährige war am 18. Januar mit Kopfverletzungen in einem Parkhaus in Hannover gefunden worden. Sie wurde reanimiert, starb jedoch wenig später im Krankenhaus.

Weil der Unfallhergang zunächst unklar war, wurde die 68-Jährige obduziert. Die Unfallrekonstruktion ergab, dass die Frau die tödlichen Verletzungen nicht durch einen vorausgegangenen Sturz erlitten hatte. Ursache war demnach, dass die Frau vom Fahrzeug des 84-Jährigen erfasst und mitgeschleift wurde. Der Senior befand sich beim Eintreffen der Polizei noch an der Unfallstelle.