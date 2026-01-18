Offenbach - Auf zunehmend mehr Sonne können sich die Menschen in Deutschland in den nächsten Tagen freuen. Vielerorts ist es aber zunächst noch stark bewölkt und neblig-trüb bei Höchsttemperaturen von bis zu acht Grad. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es aber im Tagesverlauf von Osten zunehmend sonnig.

Zum Start in die neue Woche hält sich im Westen und Südwesten gebietsweise noch zäher Nebel und Hochnebel. In Hochlagen sowie im großen Rest des Landes gibt es jedoch am Montag bereits viel Sonnenschein. Die Höchsttemperatur liegt nach der Vorhersage der Meteorologen bei zwei bis acht Grad, im östlichen Bergland um ein Grad.

Am Dienstag wird es dann nach Auflösung örtlicher Nebel- und Hochnebelfelder fast landesweit viel Sonne geben. Nur im Oberrheingraben erwartet der DWD teils noch zähen Nebel und Hochnebel. Die Höchstwerte bewegen sich von minus ein bis plus neun Grad. In der Nacht können die Werte dann verbreitet auf minus zwei bis minus Grad sinken, im Südosten sogar teils auf bis minus zwölf Grad.