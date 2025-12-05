In einer Wohnung in Eberswalde macht die Polizei einen überraschenden Fund: Schusswaffen, Munition und eine Zwille mit Stahlkugeln. Die Ermittlungen laufen.

Eberswalde - Mehrere Waffen und Stahlkugeln haben Polizeibeamte bei einem Einsatz in Eberswalde (Landkreis Barnim) sichergestellt. Die Polizei war am Donnerstagmorgen alarmiert worden, weil ein 68-Jähriger seine Partnerin mit einem Messer bedroht haben soll, wie die Behörde mitteilte.

In der Wohnung des Mannes hätten die Einsatzkräfte dann zwei Schusswaffen und Munition gefunden, darunter eine sogenannte Zwille samt Stahlkugeln. Noch ist den Angaben zufolge unklar, ob es sich um scharfe Schusswaffen handelt. Der 48 Jahre alten Partnerin sei es gelungen, aus der Wohnung zu flüchten. Gegen den Mann wird nun ermittelt.