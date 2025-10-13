Nach einem fast tödlichen Messerangriff in der Hasenheide nimmt die Polizei einen 20-Jährigen fest. Ermittlungen und Videoaufnahmen führten zur Wohnung seiner Eltern in Neukölln.

Berlin - Etwa einen Monat nach einem lebensgefährlichen Angriff mit einem Messer auf einen Mann im Volkspark Hasenheide in Berlin-Neukölln ist der mutmaßliche Täter gefasst worden. Der 20-jährige Verdächtige wurde am Morgen von der Polizei in der Wohnung seiner Eltern in Neukölln festgenommen. Die Polizei hatte zuvor umfangreich ermittelt und auch Videoaufnahmen aus einer Überwachungskamera ausgewertet.

Bei einem Treffen auf einer Parkbank in dem Park soll der 20-Jährige plötzlich den 44-jährigen Mann mit einem Messer mehrfach in den Oberkörper gestochen haben. Das Opfer überlebte den Angriff nur knapp durch eine Notoperation.