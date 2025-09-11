Seit Jahren suchte die Polizei nach einer vermissten Frau aus Luckenwalde. Vor wenigen Tagen fand man schließlich ihre Leiche. Nun wird bei Gräfenhainichen nach Hinweisen gesucht.

Gräfenhainichen - Nach dem Fund der Leiche einer jahrelang vermissten jungen Frau aus Luckenwalde (Teltow-Fläming) will die Polizei ein Waldstück in der Nähe von Gräfenhainichen durchsuchen. „Die Polizei sucht insbesondere nach persönlichen Gegenständen, die die junge Frau mit sich geführt haben soll“, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.

Zuletzt teilten die Beamten mit, dass es einen tatverdächtigen Mann gebe. Ab Sommer 2022 hatten die Ermittler einen Tatverdächtigen im Fokus. Der Mann sei der Behörde „namentlich bekannt“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Eine Festnahme gab es nicht. Der Mann sei nach dem Fund nach wie vor tatverdächtig, hieß es.

Die junge Frau war am 25. August 2021 nachts zwischen 1.00 Uhr und 3.00 Uhr zum letzten Mal im Nuthepark in Luckenwalde von Zeugen gesehen worden. Vor wenigen Tagen war sie dann tot in einem Wald in Sachsen-Anhalt gefunden worden. Den Ort und die Umstände des Fundes grenzte die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht weiter ein.