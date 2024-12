Luckenwalde - Christian Görke zieht als Spitzenkandidat der Linken in Brandenburg in den Bundestagswahlkampf. In einer Kampfkandidatur um Platz eins der Landesliste setzte er sich am Donnerstagabend mit 55,7 Prozent der Stimmen bei einer Vertreterversammlung in Luckenwalde gegen Isabelle Vandre durch. Sie erhielt nach Angaben der Partei 41,7 Prozent der Stimmen.

Görke, seit 2021 im Bundestag und derzeit parlamentarisch Geschäftsführer der Linken-Gruppe, war vom Landesvorstand nominiert worden. Doch die frühere Landtagsabgeordnete Vandre entschloss sich zur Gegenkandidatur. Bisher ist die brandenburgische Linke mit zwei Abgeordneten im Bundestag. Auf der jetzigen Kandidatenliste sind sechs Plätze.

Alles hängt davon ab, ob die Linke überhaupt in den Bundestag einzieht. Bundesweit liegt sie in Umfragen derzeit bei um die drei Prozent. Die Partei hofft aber nicht nur auf eine höhere Zahl bei der Wahl. Sie setzt auch darauf, mit Hilfe von drei Direktmandaten in Fraktionsstärke einzuziehen. In Brandenburg war sie im September bei der Landtagswahl an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.