In Walsrode bricht in einem Gebäude, das als Sozialunterkunft dient und für betreutes Wohnen genutzt wird, ein Feuer aus. Bei einer Suche wird eine tote Person gefunden.

Bei Löscharbeiten in einem Gebäude in Walsrode wurde eine tote Person gefunden. (Symbolbild)

Walsrode - Beim Brand eines Gebäudes in der Innenstadt von Walsrode in der Lüneburger Heide ist ein Mensch gestorben. Die Leiche sei bei in dem Gebäudeteil gefunden worden, der vom Brand betroffen war, teilte die Polizei mit. Zunächst war nicht klar, ob sich noch eine weitere vermisste Person in dem Haus befand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand den Angaben zufolge der Dachstuhl eines Gebäudekomplexes in Brand, das als Sozialunterkunft sowie für betreutes Wohnen genutzt wird. Ein Großaufgebot der Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und verhinderte ein Übergreifen auf andere Häuser.

Die Stadt Walsrode brachte die Bewohnerinnen und Bewohner an anderen Orten unter. Der Gebäudekomplex sei nicht mehr bewohnbar gewesen, hieß es. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnten zuerst keine Angaben gemacht werden.