Nach Hitzetagen und Gewittern wird es in Sachsen am Wochenende ruhiger: etwas kühler, meist trocken und viel Sonne. Kommende Woche steigen die Temperaturen aber schnell wieder an.

Dresden - Nach Hitzetagen mit über 30 Grad haben Gewitter zum Start ins Wochenende in Sachsen etwas Abkühlung gebracht. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge zeigt sich das Wetter heute ruhiger: Nach teils dichten Wolken am Vormittag lockert es am Nachmittag zunehmend auf. Meist bleibt es trocken, nur im Vogtland und Erzgebirge sind bis zum Mittag noch einzelne Schauer oder Gewitter mit Starkregen, Windböen und kleinem Hagel möglich. Die Temperaturen erreichen 26 bis 28 Grad, im Bergland 21 bis 26 Grad. Der Wind weht schwach aus Nordwest.

In der Nacht zum Sonntag kühlt es bei aufgelockerter Bewölkung auf 13 bis 9 Grad ab. Regen ist nicht in Sicht.

Der Sonntag bringt dem DWD zufolge viel Sonne und angenehme Temperaturen: 21 bis 24 Grad, im Bergland 15 bis 21 Grad. Auch die neue Woche startet sommerlich, aber zunächst noch mäßig warm. Am Montag wird es bei viel Sonne 23 bis 26 Grad warm, am Dienstag steigen die Temperaturen dann schon wieder auf 27 bis 29 Grad.