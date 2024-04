Im März wurde ein Mann leblos in seiner Wohnung in Chemnitz entdeckt. Nun wurden eine Frau und ein Mann festgenommen. Sie sollen den 69-Jährigen zu Tode gebracht haben.

Chemnitz - Nach dem gewaltsamen Tod eines 69-Jährigen in Chemnitz hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um eine 52 Jahre alte Frau aus dem weiteren Bekanntenkreis des Opfers und einen 62 Jahre alten Bekannten der Frau, wie die Staatsanwaltschaft Chemnitz am Dienstag mitteilte. Demnach wird den beiden Verdächtigen zur Last gelegt, den Arzt in der Nacht zum 10. März 2024 in dessen Wohnung zu Tode gebracht zu haben.

Laut Staatsanwaltschaft wurde die Frau bereits am Sonntag in Sachsen festgenommen, der Mann am Montag in Rheinland-Pfalz. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl am Montag und am Dienstag gegen die beiden wegen gemeinschaftlichen Totschlags.

Die beiden Beschuldigten hätten sich den Angaben zufolge zu dem Tatvorwurf nicht eingelassen. Der dringende Tatverdacht ergebe sich aus dem Ergebnis der Spurenauswertung sowie den bisherigen Ermittlungen. Weitere Auskünfte, insbesondere zu den Todesumständen und zum Tatmotiv, seien derzeit aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht möglich, hieß es.