Nach Einbruchsserie in Marienberg: 38-Jähriger in U-Haft

Marienberg - Ein Mann sitzt in Sachsen in Untersuchungshaft, der für eine Reihe von Einbrüchen in Marienberg (Erzgebirgskreis) und Umgebung verantwortlich sein soll. Knapp ein Dutzend Taten ordnete eine Ermittlungsgruppe dem 38-Jährigen zu, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dass weitere Fälle auf das Konto des Mannes gehen, sei nicht auszuschließen. Die Ermittlungen dauerten noch an.

Der Mann wurde im Oktober 2023 in Marienberg ein erstes Mal erwischt. Im November erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den Mann, nachdem er bei einem Kellereinbruch in Dresden von einem Anwohner gestellt worden war und diesen attackiert hatte.

Laut Polizei gab es seit dem späten Frühjahr 2023 in Marienberg und umliegenden Orten immer wieder Einbrüche in Keller, Häuser und Garagen. Dabei seien vor allem Fahrräder und Elektrowerkzeuge gestohlen worden. 43 Taten mit ähnlichem Vorgehen konnte die Polizei bei einer Überprüfung zusammentragen. Davon wurden dem Verdächtigen unter anderem mehrere Einbrüche im September in Scharfenstein zugeordnet, bei dem zwei Fahrräder und eine Akkugartenschere gestohlen wurden.