In den vergangenen Wochen sind Zehntausende gegen Rechts auf die Straße gegangen. Ein Bremer Bündnis ruft auch nach der Wahl dazu auf.

Nach der Bundestagswahl Kundgebung gegen Rechts in Bremen

Bremen - Das Bremer Bündnis „Laut gegen rechts“ will nach der Bundestagswahl mit einer Kundgebung ein Zeichen setzen. Mindestens 10.000 Menschen werden zu der Veranstaltung am Montagabend unter dem Motto „Zusammen stabil, wir bleiben laut!“ erwartet, wie das Innenressort vorab mitteilte.

„Der Kampf gegen Rechts ist nicht von einem Wahlergebnis abhängig und endet nicht an der Wahlurne“, teilten die Veranstalter auf Instagram vorab mit. „Denn nur mit einer lauten Zivilgesellschaft, die sich gegen den Hass stellt, können wir unsere Demokratie und die Freiheit aller verteidigen.“ Die Initiative hatte erst am 8. Februar zu einer Kundgebung in Bremen aufgerufen, damals versammelten sich laut Polizei mehr als 35.000 Menschen.