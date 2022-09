Nach dem Tod der Queen: Was ändert sich nun mit Charles als König?

London/DUR - Queen Elisabeth II. ist tot. Mit ihrem Verscheiden trat ihr Sohn Charles die britische Thronfolge an. König Charles III. ist von nun an Staatsoberhaubt des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland sowie von 14 Staaten des Commonwealth, darunter Australien, Kanada und Neuseeland. Auf die Bürger dieser Staaten - also mehrere hundert Millionen Menschen - kommen künftig einige Änderungen zu.

Charles ist König: "God save the Queen" ist nicht mehr Text der Hymne

70 Jahre war Elisabeth II. Königin des Vereinigten Königreichs. Genau so lange wurde "God save the Queen" auch als Nationalhymne gesungen. Mit Charles als König wird die Hymne nun wieder in "God save the King" geändert. Innerhalb des Textes gibt es einzelne Anpassungen. "God save the King" ist auch die Nationalhymne einiger Commonwealth-Staaten.

Nach dem Tod der Queen: Briefmarken mit Konterfei von Elisabeth II. bleiben gültig

Millionen britische Briefmarken mit dem Konterfei der verstorbenen Königin Elizabeth II. bleiben gültig - das hat der nationale Postdienst Royal Mail am Freitag bestätigt. Ob und wann neue Briefmarken mit einem Bild von König Charles III. produziert werden, ist noch unklar. "Wir werden künftige Briefmarkenausgaben zu gegebener Zeit ankündigen", teilte die Post mit. "Wir werden Buckingham Palast wie üblich zu Rate ziehen, bevor wir weitere Ankündigungen machen."

Nach dem Tod der Queen: Was passiert mit den Briefkästen der royalen Post?

Auch die Briefkästen mit den Insignien der verstorbenen Königin werden laut Royal Mail nicht ausgetauscht. "Wie in der Vergangenheit werden nach dem Tod der Monarchin alle bestehenden Briefkästen unverändert bleiben. Briefkästen, die bereits in Produktion sind oder für die Aufstellung vorbereitet werden, werden ebenfalls die Insignien von Königin Elisabeth II. beibehalten."

Die Briefkästen der Royal Mail sind derzeit mit ERII gekennzeichnet, was für "Elizabeth Regina II" steht. Sie könnten nun in CRIII geändert werden, teilt ntv mit. Regina ist lateinisch für Königin. "CR" wäre dann zusammengesetzt aus Charles und Rex, was König auf lateinisch bedeutet. Die Änderung der königlichen Insignien würde wohl nur neue Briefkästen betreffen. An alten Briefkästen ist eine Änderung nicht zwingend erforderlich.

Nach dem Tod der Queen: Geldscheine und Münzen mit neuen Motiven

Auf den Geldscheinen und Münzen im Vereinigten Königreich ist das Porträt Queen Elisabeths II. zu sehen. Das wird sich nun Stück für Stück andern. Schon bald wird Geld im Umlauf sein, dass das Konterfei von König Charles III. auf dem Pfund Sterling zieren wird. Geldscheine und Münzen mit dem Motiv Elisabeths werden aber wahrscheinlich noch viele Jahre im Umlauf sein.