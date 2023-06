Treuenbrietzen - Die Polizei hat im Zusammenhang mit mehreren Branddelikten in Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) einen 39-jährigen Mann festgenommen. In den vergangenen Wochen seien vermehrt Brandstiftungen im Bereich der Kommune gemeldet worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mit. Eine Ermittlungsgruppe der Polizei hält den Mann in zwei Fällen für verdächtig. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl.

Am Mittwoch wurde der 39-Jährige festgenommen und seine Wohnung durchsucht. Am Donnerstag soll der Mann dem Haftrichter vorgeführt werden. Ob der Beschuldigte für weitere Brandlegungen verantwortlich ist, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen.