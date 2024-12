In Berlin-Tegel soll ein 40-Jähriger seine Mutter mit einem Messer attackiert und vom Balkon geworfen haben. (Symbolbild)

Berlin - Nach dem Sturz einer 58 Jahre alten Frau aus dem ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Tegel richten sich die Ermittlungen gegen ihren 40-jährigen Sohn. Der Mann stehe im Verdacht, seine Mutter infolge eines Streits mit einem Messer attackiert und schließlich vom Balkon geworfen zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Zu der Tat in der Wickeder Straße war es am Freitagnachmittag gekommen.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die lebensgefährlich verletzte Frau ins Krankenhaus. Nach einer Notoperation galt ihr Zustand als stabil.

Der Verdächtige wurde festgenommen und befragt. Es gebe Anzeichen einer psychischen Erkrankung, teilten die Behörden weiter mit. Er soll nun einem Gericht zum Erlass eines Unterbringungsbefehls vorgeführt werden.

Bereits Anfang Dezember war in Berlin-Lichtenberg eine Frau aus dem neunten Stock eines Mehrfamilienhauses gestürzt und gestorben. Die Polizei ermittelt dort wegen eines Tötungsdelikts. Die beiden Taten stünden aber in keinerlei Zusammenhang, betonte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.