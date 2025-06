In Kladow geraten am Wochenende drei Menschen auf einem See in Not. Einer kann gerettet werden. Die anderen beiden starben nun im Krankenhaus.

Berlin - Nach einem Badeunfall im Groß-Glienicker See sind zwei Männer im Krankenhaus gestorben. Obwohl derzeit von einem Badeunfall ausgegangen wird, wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ berichtet.

Die beiden Schwimmer im Alter von 24 Jahren waren am Samstagabend in Kladow in Not geraten. Eine Frau mit Rettungsschwimmausbildung konnte einen weiteren Menschen aus dem Wasser retten. Die beiden anderen gingen jedoch unter. Ein Taucher begab sich ins Wasser und brachte die Untergegangen an Land. Der Rettungsdienst reanimierte noch vor Ort. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik.

Insgesamt waren mehr als 70 Einsatzkräfte an der Rettungsaktion beteiligt. Neben der Berliner Feuerwehr waren auch die DRK-Wasserwacht, die DLRG mit mehreren Tauchern sowie die Feuerwehr Potsdam im Einsatz.