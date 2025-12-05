Ein Mann erlitt schwere Verletzungen nach einem mutmaßlichen Angriff. Ein Bekannter brachte ihn ins Krankenhaus – nun ermittelt die Polizei

Die Polizei wurde erst im Krankenhaus gerufen. (Symbolbild)

Berlin - Ein 37-Jähriger ist in Berlin-Mariendorf mutmaßlich Opfer eines Angriffs geworden. Polizeiangaben zufolge wurde der Mann am Donnerstagabend auf dem Gehweg im Seelbuschring unvermittelt geschlagen und erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper.

Ein Bekannter brachte ihn daraufhin in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen und auf die Intensivstation verlegt wurde.

Polizeieinsatzkräfte wurden gegen 22.50 Uhr in das Krankenhaus gerufen, nachdem der Verletzte dort eingetroffen war. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.