Saalfeld - Nach einem Brandanschlag auf ein alternatives Haus und mehreren Hakenkreuz-Schmierereien in Saalfeld sind laut Polizei rund 600 Menschen auf die Straße gezogen. Der Aufzug durch die Stadt sei friedlich und ohne Vorkommnisse verlaufen, teilte das Lagezentrum mit. Die Demonstration stand unter dem Motto „Ihr zündet an - Wir stehen zusammen. Rechten Terror stoppen“.

Mitte Januar war in Saalfeld ein Brandsatz auf ein alternatives Kulturzentrum geworfen worden, bei dem es sich um einen bekannten Treffpunkt der linken Szene handelt. Er hatte sich zwar nicht entzündet, jedoch die Fassade beschädigt. Die Polizei ermittelte daraufhin gegen drei junge Männer im Alter von 15 bis 19 Jahren wegen versuchter Brandstiftung und politisch motivierter Sachbeschädigung.