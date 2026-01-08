weather schneeschauer
  3. Neuer Ministerpräsident: „MZ“: Schulze will noch im Januar Regierungschef werden

Neuer Ministerpräsident „MZ“: Schulze will noch im Januar Regierungschef werden

Ein Ministerpräsidentenwechsel in Sachsen-Anhalt bereits Ende Januar, wenige Monate vor der Landtagswahl? Berichte um Haseloffs Rückzug und Schulzes Pläne sorgen für Aufregung.

Von dpa 08.01.2026, 14:44
Sven Schulze will Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt werden.
Sven Schulze will Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt werden. Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Magdeburg - Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, will sich einem Medienbericht zufolge bereits Ende Januar zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Wie die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet, werde Amtsinhaber Reiner Haseloff (CDU) durch einen vorzeitigen Rücktritt den Weg dafür freimachen. Eine Bestätigung gab es dafür zunächst noch nicht. In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt.