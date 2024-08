Berlin - Eine Mutter, ihre beiden Kinder und eine Begleiterin der Familie sind von einem Mann in einem U-Bahnhof in Schöneberg rassistisch beleidigt und bedroht worden. Als sich die Neunjährige und der Sechsjährige am Montagnachmittag im U-Bahnhof Kurfürstenstraße auf eine Bank neben den Mann setzen wollten, soll er die Frauen und die Kinder beleidigt und bedroht haben, wie die Polizei mitteilte. Demnach stieg die Gruppe in die einfahrende U-Bahn. Der Mann stieg in einen anderen Waggon.

Am Nollendorfplatz stiegen die 32-jährige Mutter, ihre Kinder und die 29 Jahre alte Begleiterin wieder aus, der Mann tat das auch – ob zufällig oder absichtlich, war zunächst unklar. Er wiederholte seine Äußerungen, die Frauen riefen die Polizei. Der Mann flüchtete. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.