Delmenhorst - Eine 28-Jährige und ihr Baby sind auf einem Gehweg in der niedersächsischen Gemeinde Jade von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 32 Jahre alte Autofahrer habe bei dem Unfall am späten Nachmittag ebenfalls schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei am Abend mitteilte.

Dem Unglück vorausgegangen war demnach ein Überholversuch des Autofahrers. Kurz vor der Bauerschaft Diekmannshausen habe er eine Fahrzeugkolonne überholt, an deren Spitze der 26-jährige Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns gerade dabei war, nach links abzubiegen.

Das Auto prallte den Angaben zufolge gegen die Zugmaschine des Gespanns, wobei der Wagen auf den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Geh- und Radweg geschleudert wurde. Dort erfasste das Auto die 28-Jährige und ihr sechs Wochen altes Baby, das sie am Oberkörper trug.

Der Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine blieb den Angaben nach unverletzt. Die 28-Jährige, ihr Kind sowie der Unfallverursacher wurden in Krankenhäuser gebracht. Die B437 sei im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt worden. Die Polizei ermittelt.