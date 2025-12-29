Ein junger Mann soll nach einem tödlichen Streit mit seiner Mutter in Halberstadt bis nach Portugal geflüchtet sein. Was ihm jetzt vorgeworfen wird.

Magdeburg - Am Landgericht Magdeburg beginnt im Januar der Mordprozess gegen einen 22-jährigen. Dem Mann wird vorgeworfen, im März in Halberstadt seine Mutter ermordet zu haben, wie das Landgericht mitteilte.

Der Angeklagte soll zunächst mit der Bankkarte seiner Mutter unerlaubt Geld abgehoben haben. Als diese ihren Sohn zur Rede stellte, entwickelte sich ein Streit. Der angeklagte Portugiese soll seine Mutter im Anschluss mit einem Messer getötet haben.

Gegen den Angeklagten wurde international gefahndet. Er wurde schließlich in Portugal festgenommen und im Juli 2025 nach Deutschland ausgeliefert.

Die Staatsanwaltschaft geht vom Mordmerkmal Verdeckung einer Straftat aus. Dieses liegt dann vor, wenn der Täter einen Mord begeht, um eine andere Straftat wie etwa das unerlaubte Abheben des Geldes zu verdecken. Der Prozess beginnt am 5. Januar.